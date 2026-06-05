В России рассказали об автоматизации ПВО «малого воздуха»

РИА Новости: Автоматизированная турель «Зубр» сможет перехватить мини-БПЛА

Внедрение автоматизированных пулеметных турелей для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволит обеспечить защиту от мини-дронов. О возможностях комплекса «Зубр» рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Автор отметил, что пока ни России, ни Украине не удалось построить эффективную защиту от малоразмерных FPV-дронов. Большинство радаров не видят такие цели, а комплексы радиоэлектронной борьбы не могут заглушить дроны, управляемые по оптоволокну.

«В холдинге "Высокоточные комплексы" тоже решили пойти по пути автоматизации ПВО "малого воздуха" и разработали комплекс "Зубр" для прикрытия как передовых позиций, так и критически важной инфраструктуры в ближнем тылу», — пишет Коц.

Комплекс может обнаруживать и сопровождать малоразмерные воздушные цели на дальности до полутора километров. Боевой модуль «3убра» несет четыре пулемета ПКТ или ГШГ-7,62. По данным производителя, такое вооружение обеспечивает достаточную плотность огня для уничтожения маневренных дронов. В состав комплекса может войти до четырех боевых модулей.

В мае в арсенале мобильной огневой группы Вооруженных сил России заметили зенитную установку с четырехствольными ГШГ-7,62. Модуль на шасси бронированного грузовика нес четыре пулемета.