Российский КамАЗ получил «самую скорострельную» зенитную установку

КамАЗ российских охотников за дронами получил установку с пулеметами ГШГ

В арсенале мобильной огневой группы Вооруженных сил России заметили зенитную установку с четырьмя четырехствольными пулеметами. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

В кузове двухосного бронеавтомобиля КамАЗ-4385 разместили автоматизированную установку с авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Каждый пулемет под патрон 7,62х54 миллиметра обеспечивает темп стрельбы до 6000 выстрелов в минуту. Это делает установку российских «охотников за дронами» одной из самых скорострельных в своем классе. Высокая плотность огня обеспечивает эффективное поражение беспилотников.

Также установка получила оптико-электронную станцию. Можно допустить, что изделие вмещает тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

В октябре компания «Лаборатория ППШ» показала крупнокалиберный пулемет КПВТ с прицельным комплексом «Кречет+». Система с элементами искусственного интеллекта позволяет автономно обнаруживать и сопровождать цели.