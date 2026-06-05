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Названы задачи российской «Цитадели»

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

РИА Новости: Зенитный комплекс «Цитадель» защитит аэродромы от дронов

Зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», который представили в конце мая, сможет защитить важные объекты от дронов. Задачи ЗАК-30 назвал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Наиболее вероятная область применения — прикрытие стационарных объектов: аэродромов, складов, командных пунктов, узлов связи, ПВО и другой критически важной инфраструктуры», — говорится в материале.

Также автор допустил, что российская «Цитадель» будет выполнять задачи антидроновой защиты в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны. Пушечный комплекс сможет сбивать дроны средней дальности, позволяя другим системам перехватывать более приоритетные цели.

В основе комплекса лежит дистанционно управляемый боевой модуль БМ-30-Д «Спица» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Комплекс оснащен оптико-электронными средствами обнаружения и сопровождения целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Также он может получать целеуказание от радиолокационных станций (РЛС).

В мае «Цитадель» впервые представили на первом Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Комплекс состоит из тумбовой установки с боевым модулем, обзорной РЛС и пункта управления.

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