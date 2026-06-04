Войти
Lenta.ru

Названы особенности истребителя Су-75

517
0
0
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: Истребитель Су-75 показал маневренные качества

Российский однодвигательный истребитель Су-75 показал свои маневренные качества, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях Су-75 он рассказал «Ленте.ру».

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что работы по российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Су-75, также известному как Checkmate, находятся на этапе постройки опытного образца.

«Предполагается, что это будет не просто истребитель, это будет, с учетом второго члена экипажа, самый главный элемент. Целые платформы для нанесения удара по противнику и для координации действий с другими самолетами, в том числе с беспилотниками типа "Охотник", которыми он будет управлять для нанесения ударов по противнику. В этом его особенности», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, первые испытания истребителя прошли успешно.

«Первые испытания прошли успешно. Ну и, соответственно, ждут в войсках. Одноместные очень хорошо себя показывают во время специальной военной операции (СВО). Они наносят удары и уходят практически невидимыми для врага», — подчеркнул Дандыкин.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что российский однодвигательный Су-75 станет самым доступным истребителем пятого поколения. По данным западного журнала, программа С-75 была инициирована с расчетом на очень низкие затраты на разработку, поскольку предполагает использование технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
С-75
Компании
ОАК
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 18:11
  • 16024
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 16:30
  • 0
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214