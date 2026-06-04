Попытку перехвата «Циркона» описали словами «комментарии излишни»

Попытку перехватить ракету «Циркон» в Киеве описали словами «комментарии излишни»

В ходе удара Вооруженных сил России по объектам в Киеве противник безуспешно пытался перехватить гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 «Циркон». На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

На ролике виден боеприпас, который стремительно приближается к цели и наносит удар. При этом рядом виден полет зенитной ракеты, которая не успевает осуществить перехват. После этого цели атакуют еще несколько ракет.

По словам автора, на видео могли запечатлеть работу «Цирконов». На это может указывать высокая скорость боеприпаса. «Комментарии излишни» — описал канал работу противовоздушной обороны Киева.

Противокорабельную ракету «Циркон» приняли на вооружение в 2023 году. Ракета входит в арсенал атомных подводных лодок и надводных кораблей. Также идет работа над наземными пусковыми установками. Считается, что ракета развивает скорость до восьми чисел Маха, поэтому ее сложно перехватить.

В феврале стало известно, что ракеты «Циркон», которые применили в ходе ударов по объектам на Украине, развили скорость более 7000 километров в час.