На Украине оценили скорость «Цирконов»

Ударившие по Украине «Цирконы» развили скорость более 7000 километров в час

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые применили в ходе ударов по объектам на Украине, развили скорость более 7000 километров в час. Возможности изделия оценили мониторинговые ресурсы противника, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине сообщили, что один «Циркон» разогнался до 7100 километров в час, а второй — до 7800 километров в час.

Можно допустить, что имеющаяся в распоряжении противника аппаратура способна определять скорость с ощутимыми погрешностями. При этом даже заявленный показатель соответствует возможностям гиперзвукового оружия. Гиперзвуковой считают скорость в диапазоне 6150-12300 километров в час. Не исключено, что максимальная скорость «Цирконов» была значительно выше.

Характеристики противокорабельной ракеты «Циркон» не раскрывают. Считается, что ракета с дальностью около 1000 километров несет боевую часть весом 400 килограммов. Она способна поражать надводные и наземные цели.

В январе аналитик Драго Босник заявил, что приближение «Циркона» — это смертельный приговор для противника. У обороняющейся стороны есть всего несколько секунд, чтобы обнаружить ракету и принять защитные меры.