Войти
Lenta.ru

На Украине оценили скорость «Цирконов»

239
0
0
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС.

Ударившие по Украине «Цирконы» развили скорость более 7000 километров в час

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые применили в ходе ударов по объектам на Украине, развили скорость более 7000 километров в час. Возможности изделия оценили мониторинговые ресурсы противника, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине сообщили, что один «Циркон» разогнался до 7100 километров в час, а второй — до 7800 километров в час.

Можно допустить, что имеющаяся в распоряжении противника аппаратура способна определять скорость с ощутимыми погрешностями. При этом даже заявленный показатель соответствует возможностям гиперзвукового оружия. Гиперзвуковой считают скорость в диапазоне 6150-12300 километров в час. Не исключено, что максимальная скорость «Цирконов» была значительно выше.

Характеристики противокорабельной ракеты «Циркон» не раскрывают. Считается, что ракета с дальностью около 1000 километров несет боевую часть весом 400 килограммов. Она способна поражать надводные и наземные цели.

В январе аналитик Драго Босник заявил, что приближение «Циркона» — это смертельный приговор для противника. У обороняющейся стороны есть всего несколько секунд, чтобы обнаружить ракету и принять защитные меры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"