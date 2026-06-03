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В России появились детекторы для обнаружения «Шершней» ВСУ

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Дроны «Шершень». Фото: Thomas Peter / Reuters
Дроны «Шершень». Фото: Thomas Peter / Reuters.

Потапов: В России появились детекторы для обнаружения дронов-камикадзе Hornet ВСУ

Детекторы беспилотников, которые могут обнаруживать используемые для атак на тыловую логистику Вооруженных сил (ВС) России дроны-камикадзе Hornet («Шершень») ВСУ, появились в зоне СВО. Об этом сообщил официальный представитель предприятия «НПП» Игорь Потапов в беседе с ТАСС.

«На сегодняшний день уже есть детекторы, появилось уже два, которые работают в зоне работы Hornet. Чуть позже можно будет сказать об их эффективности, но они уже работают, я знаю точно, что они детектируют именно Hornet, выделяют сигнатуру», — сказал эксперт.

Он добавил, что на маршруты полета этих беспилотников перебрасывают мобильные огневые группы, поскольку единственным эффективным способом борьбы с Hornet остается огонь пушек и пулеметов. Эти дроны несут терминалы Starlink, поэтому из нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в июне стало известно, что грузовики ВС России получили специальный камуфляж, который мешает дронам с искусственным интеллектом распознавать и захватывать цель.

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