Войти
Lenta.ru

Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

336
0
+1
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости.

Грузовики ВС России получили специальный камуфляж для защиты от умных БПЛА

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали экспериментировать со специальным камуфляжем, который должен защитить технику от атак умных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».

На снимках показаны армейские «КамАЗы» и «Уралы», полностью окрашенные по необычной камуфляжной схеме. Бойцы используют узоры из белых полос. Считается, что «зебра» может помешать захватить цель беспилотнику с искусственным интеллектом (ИИ).

Полосы, которые получили грузовики, искажают силуэт, поэтому оптические системы дрона не смогут соотнести автомобили с заложенными параметрами целей.

В мае в сети появился снимок, демонстрирующий американский дрон-камикадзе Hornet, который застрял на крыше российской «Буханки». Аппараты с функцией ИИ используют для попыток нарушения российской логистики.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что в российских дронах «Молния-2» используют ИИ для преодоления радиопомех.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 11:26
  • 15979
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 04:12
  • 2
День Северного флота России
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214
  • 02.06 11:19
  • 1
Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта
  • 02.06 07:28
  • 1
США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ
  • 02.06 05:18
  • 0
Комментарий к "В НАТО довольны результатом нового моделирования вторжения России в Литву"
  • 02.06 04:48
  • 342
Космонавтика Илона Маска
  • 02.06 04:35
  • 0
Комментарий к "Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации"
  • 02.06 02:09
  • 2
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"