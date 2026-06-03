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Названы преимущества умных турелей для защиты от БПЛА

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Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»
Кадр: Telegram-канал «Военная хроника».

Антидроновые турели с ИИ-наведением увеличат количество «охотников за БПЛА»

Боевые модули с наведением на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут работать под управлением одного человека, поэтому их внедрение позволит высвободить «охотников за дронами» для защиты других объектов. Преимущества умных антидроновых турелей назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что в состав обычной мобильной огневой группы (МОГ) с пулеметами и пушками входит несколько человек. Бойцы нужны для управления прожектором, ведения огня по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), координации работы группы и управления транспортом.

«Из расчета трех-четырех человек на классический расчет для модуля с ИИ требуется всего один оператор. Таким образом можно не только кратно увеличить количество огневых групп, но и существенно расширить географию их применения», — говорится в сообщении.

Роботизированная система может автоматически обнаруживать цели, вносить необходимые поправки и сопровождать объект в сложных условиях. Оператору необходимо лишь проверить данные и разрешить открытие огня.

В мае в арсенале российской МОГ заметили зенитную установку с четырьмя авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Модуль установили в кузов бронированного грузовика «КамАЗ-4385».

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