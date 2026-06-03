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В Китае заметили новый танк с необитаемой башней

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Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

В Китае заметили новый танк следующего поколения с необитаемой башней

Новый танк неизвестной модели заметили очевидцы на дорогах Китая. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».

На ролике виден танк следующего поколения, который перевозят по дороге общего пользования на прицепе. Корпус машины частично прикрыт чехлом. Судя по видео, новая машина больше представленного в прошлом году ZTZ-100 (Type 100) с необитаемой башней. Она получила семь пар опорных катков.

Также танк получил орудие, которое визуально больше 105-миллиметровой пушки танка ZTZ-100. В сообщении допустили, что машину вооружили орудием калибра 125 миллиметров.

«Появление более крупной машины подталкивает к мысли, что Китай может начать использовать сразу два типа дополняющих друг друга танков нового поколения», — говорится в сообщении.

В январе «Российская газета» писала, что ZTZ-100 весит 35 тонн. Масса шасси, которое можно оснастить различными модулями, — 25 тонн. Танк получил необитаемую башню и защищенную капсулу для экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
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