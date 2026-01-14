Войти
Раскрыты характеристики китайской «Арматы»

Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia.

«РГ»: Боевая масса «китайской "Арматы"» ZTZ-100 составила 35 тонн

Китайский танк нового поколения ZTZ-100 (Type 100), который сравнивают с российской «Арматой» из-за необитаемой башни, получил двухуровневую защиту. Характеристики машины раскрыли в публикации «Российской газеты» («РГ»).

Ранее сообщалось, что танк оснащен необитаемым боевым модулем и защищенной капсулой для размещенного в корпусе экипажа. Недавно в соцсетях появились подробные характеристики ZTZ-100.

Боевая масса базовой машины составляет 35 тонн, а корпус, который можно оснастить различными боевыми модулями, весит 25 тонн. Танк получил орудие калибра 105 миллиметров и спаренный пулемет калибра 7,62 миллиметра. Также в арсенал машины входит дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным пулеметом.

Стандартное бронирование обеспечивает защиту от 30-миллиметровых бронебойных подкалиберных снарядов. Установка защиты второго уровня позволяет машине выдерживать попадание подкалиберных снарядов с уровнем пробития до 700 миллиметров. Отмечается, что конструкторы также уделили внимание защите крыши, бортов и днища ZTZ-100.

В октябре стало известно, что новые ZTZ-100 продемонстрировали на учениях способность действовать в составе сетецентрических структур. Танкисты взаимодействовали с расчетами систем радиоэлектронной борьбы, артиллерийских установок и беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
