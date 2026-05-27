Войти
Lenta.ru

Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink

601
1
0
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Reuters: Пентагон поспорил со SpaceX из-за повышения цен на услуги Starlink

Пентагон поспорил с компанией SpaceX из-за повышения цен на услуги спутникового интернета Starlink, пишет Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на два источника, стоимость подключения одного дрона Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) к сети выросла в пять раз — с 5 до 25 тысяч долларов в месяц.

Как утверждает Reuters, стоимость услуг Starlink для Пентагона резко выросла после начала конфликта в Иране.

Ранее командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны России Андрею Белоусову, что расчеты беспилотных летательных аппаратов подключены к отечественным спутниковым станциям.

Также в мае Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять дроны-приманки «Майя», оснащенные терминалами спутниковой связи Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
27.05.2026 10:48
Цитата, статья
стоимость подключения одного дрона Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) к сети выросла в пять раз — с 5 до 25 тысяч долларов в месяц.
- интересно, во сколько обходится связь на один терминал у украинцев? Сколько за них платит запад?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 23:58
Комментарий к "Партнёрский сюрприз: США на треть сократят число своих истребителей в Европе"
  • 27.05 22:35
  • 0
Комментарий к "Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)"
  • 27.05 22:19
  • 15910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 20:16
  • 2
Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр
  • 27.05 19:08
  • 0
Комментарий к "Картаполов назвал причину отсутствия ударов по мостам через Днепр"
  • 27.05 18:30
  • 1117
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.05 11:52
  • 0
Вглядываясь в перспективу
  • 27.05 11:43
  • 1
Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
  • 27.05 10:48
  • 1
Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink
  • 27.05 10:43
  • 4
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 27.05 10:32
  • 1
Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды
  • 27.05 10:08
  • 4
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 27.05 06:52
  • 2
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 27.05 06:38
  • 2
ВМС Бангладеш приняли гидрографическое судно из состава британского флота
  • 27.05 04:35
  • 0
Комментарий к "Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске"