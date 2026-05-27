Пентагон поспорил со SpaceX из-за цены на Starlink

Reuters: Пентагон поспорил со SpaceX из-за повышения цен на услуги Starlink

Пентагон поспорил с компанией SpaceX из-за повышения цен на услуги спутникового интернета Starlink, пишет Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на два источника, стоимость подключения одного дрона Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) к сети выросла в пять раз — с 5 до 25 тысяч долларов в месяц.

Как утверждает Reuters, стоимость услуг Starlink для Пентагона резко выросла после начала конфликта в Иране.

Ранее командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны России Андрею Белоусову, что расчеты беспилотных летательных аппаратов подключены к отечественным спутниковым станциям.

Также в мае Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять дроны-приманки «Майя», оснащенные терминалами спутниковой связи Starlink.