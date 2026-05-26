Шеф-пилот раскрыл роль второго пилота Су-57Д

Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д перед началом летных испытаний в Московской области
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Паршина

Второй член экипажа двухместной версии российского истребителя пятого поколения Су-57Д будет выполнять задачи командира авиагруппы. Его роль раскрыл заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан, передает ТАСС.

«Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», — сказал он.

По мнению Богдана, опытный командир повысит эффективность работы экипажа в условиях радиопомех и скорость реакции на окружающую обстановку.

Ранее в мае военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что Су-57Д сможет эффективно выполнять задачи совместно с беспилотниками.

В том же месяце первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о первом испытательном полете прототипа двухместного Су-57Д. Самолет разработали в инициативном порядке.

