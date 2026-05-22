Войти
Lenta.ru

Названа роль нового Су-57Д

181
0
0
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости.

Корнев: Двухместный истребитель Су-57Д позволит управлять беспилотниками

Двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит эффективно выполнять задачи совместно с беспилотными системами. Роль новой модификации Су-57Д назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в материале для «Известий».

По его словам, двухместный самолет станет ядром комплекса вооружения, в который войдут различные беспилотники и дистанционно управляемые средства поражения. Второй член экипажа будет выполнять задачи в качестве оператора роботизированных систем.

Автор напомнил, что Минобороны России несколько лет испытывало совместное применение Су-57 и тяжелого ударного дрона С-70 «Охотник». Истребитель выполняет задачи воздушного командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Экипаж самолета координирует действия дрона, который должен прорывать противовоздушную оборону противника.

«Введение в расчет пилота-оператора систем вооружения кардинально повышает боевые возможности всей группы», -— подчеркнул Корнев.

Ранее в мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57Д. Самолет разработали в инициативном порядке. Су-57Д можно использовать в качестве учебно-боевой машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Почему даже старый советский РКГ-3 оказался опасен для “непобедимой” “Меркавы”"
  • 22.05 02:39
  • 1
Запасной план Европы: НАТО без Америки (The Economist, Великобритания)
  • 22.05 00:51
  • 0
Комментарий к "Самая дорогая игрушка Пентагона: 15 миллиардов за штуку"
  • 22.05 00:41
  • 15852
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 17:04
  • 0
Стенания Зеленского
  • 21.05 16:49
  • 0
«Народная дипломатия» и вполне официальные лица
  • 21.05 02:52
  • 1
Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"