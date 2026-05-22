В условиях глубокого геополитического кризиса и на фоне растущих угроз национальной безопасности Беларуси официальный Минск сегодня использует любые возможности для возвращения к конструктивному диалогу с европейскими странами в формате классической дипломатии. Одним из направлений этой деятельности является развитие связей с различными общественными европейскими организациями.

В Республике на государственном уровне принимаются делегации, представляющие профсоюзные, ветеранские, антивоенные и другие объединения Европы. На этих встречах главными вопросами для обсуждения выступают совместные инициативы, направленные на укрепление мира, антифашистскую деятельность, защиту традиционных ценностей, а также историческую память о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны – в целом.

Как правило, лояльные действующему руководству западных стран «независимые» СМИ по этому поводу злословят о том, что среди «внешних участников» подобных мероприятий в основном присутствуют представители европейских партий «левого и коммунистического толка», а также различных общественных фондов и пацифистских движений, не поддерживающих антибелорусскую и антироссийскую политику Евросоюза. В ответ участники международных встреч пожимают плечами – кто виноват в том, что инициатива, касающаяся сохранения реальной истории о событиях 80-летней давности, а также по сохранению мира и стабильности в регионе, исходит от простых европейских граждан? Причём вопреки желанию правительств их стран.

В этой связи вспоминается визит в Беларусь делегации из Германии, состоявшийся на прошлой неделе (14 мая). В составе прибывших в Брест было 22 гостя – представителей разных профессий, но объединённых антифашистскими взглядами. Символично, что программа визита носила название «Хранители мира: диалог ради будущего». Немецкие туристы посетили места памяти, связанные с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Примечательно, что предложение о посещении Беларуси исходило от самих граждан ФРГ в виде их личного обращения к члену БСЖ из Бреста Наталии Косевич с просьбой помочь в организации продолжительной групповой поездки по знаковым тематическим местам.

«Раз у граждан другой страны есть запрос на сохранение исторической справедливости, желание нести в сердцах память о тех страшных событиях и передавать её другим поколениям, кто, как не белорусские женщины, должен это поддержать», – рассказывала потом член правления БСЖ, председатель Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности женского союза Елена Прохорова.

Также своими впечатлениями от экскурсии поделилась её участница Ева Пели, приехавшая из Берлина. Она вспоминала, как перед поездкой её спрашивали, зачем она едет в Беларусь. «Люди делились тем, что слышали. Мол, здесь опасно, а журналистам — тем более. Но большинство немцев вообще ничего не знает о Беларуси. Нам не было страшно — поездки в Россию показали: тому, что транслируют в наших СМИ, не всегда можно верить, лучше увидеть всё самим. Ожидали, что уровень жизни белорусов ниже, не хватает товаров, потому что не один год действуют санкции со стороны Евросоюза. Оказалось, всего хватает, люди живут в достатке, везде чисто и аккуратно. Впечатления только позитивные», — рассказала Ева Пели. При этом, по её словам, на протяжении последних пяти лет недовольство немцев проводимой в Германии политикой постепенно растёт.

Помимо представителей белорусских общественных организаций, участвующих в налаживании диалога с европейскими соответствующими структурами, свою лепту в восстановление контактов и развитие взаимовыгодного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации со странами Запада вносят и сотрудники вполне себе государственных ведомств. Так, на днях (19 мая) заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, выступая на заседании круглого стола «Организация Договора о коллективной безопасности: вместе во имя укрепления международного мира и стабильности» на площадке ОБСЕ в Вене, предложил провести встречу высших должностных лиц региональных организаций Евразии.

«Весомым вкладом в копилку евразийской безопасности могла бы стать встреча высших должностных лиц региональных организаций, функционирующих на пространстве Евразии, с обязательным участием ОДКБ и ОБСЕ», — сказал он. Также белорусский дипломат озвучил предложение провести такую встречу на площадке Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в начале ноября. По его словам, взаимодействие ОБСЕ и ОДКБ помогло бы преодолеть конфронтацию в Евразии, а также найти совместные решения Европы и Азии по снижению напряженности и восстановлению доверия.

Следует напомнить, что сегодня Минск, как и прежде, остаётся верным своим убеждениям и готовым к мирному созидательному диалогу со всеми на основе уважения и равноправия. Этот принцип является одним из основополагающих во внешней политике белорусского государства. Также на протяжении последних лет Беларусь неоднократно выступала с самыми различными предложениями к странам и организациям евразийского пространства возобновить взаимодействие по вопросам безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.

Владимир Вуячич