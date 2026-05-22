"Паника и хаос": на Западе испугались катастрофы на границе России

Меркурис: страны Прибалтики охватила паника из-за украинских БПЛА

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Страны Балтии охватила паника из-за инцидентов с украинскими БПЛА, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

"В Прибалтике атмосфера, как я ее вижу, паники, замешательства и хаоса по поводу того, что происходит", — сказал он.

По его словам, в Эстонии всячески пытаются откреститься от действий Литвы, в Финляндии, пытаясь сохранить слепую поддержку Украины, не знают, как оправдывать эти происшествия. А Латвия при этом столкнулась с серьезным политическим кризисом.

"Министр обороны уволен, правительство развалилось. Там полное непонимание относительного того, что делать", — пояснил эксперт.

Комментируя недавний призыв Литвы к НАТО о нападении на Калининград, Меркурис предупредил, что Вильнюс ищет прямой конфронтации с Россией.

"Все говорит о том, что они ожидают или даже хотят вооруженного столкновения как результат передвижений этих дронов", — заключил аналитик.

Во вторник "возможная угроза воздушному пространству" объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.

Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.