Деловая газета "Взгляд"

Власти Нидерландов начали крупнейшее за десятки лет перевооружение армии

Истребитель Нидерландов F-35A
Источник изображения: Фото: ВВС Италии

Голландское оборонное ведомство форсирует закупку военной техники и боеприпасов из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе, перевооружение станет крупнейшим в истории страны за последние несколько десятков лет.

Правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил, она станет крупнейшей за последние несколько десятков лет, отмечает ТАСС. В обзоре оборонных проектов на 2026 год подчеркивается: "Существует реальная возможность прямого вовлечения страны в крупный вооруженный конфликт в Европе". Военное ведомство отмечает, что международная обстановка стала менее предсказуемой, а мировой порядок испытывает серьезное давление.

В связи с этим, власти королевства считают, что Североатлантический альянс должен быть готов к полномасштабным боевым действиям, а не только к сдерживанию. Минобороны страны резко увеличило темпы приобретения систем противовоздушной обороны, бронетехники и беспилотников. В текущий план включены 111 проектов, из которых 27 находятся на этапе разработки.

Среди ключевых программ выделяются установка радаров в Северном море, расширение подразделений по борьбе с дронами и пополнение арсеналов для истребителей F-35. Руководство страны также намерено снизить зависимость от внешних поставщиков. К концу года планируется довести долю совместных европейских оборонных закупок до 40%.

Также кабинет министров Нидерландов собирается ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины в течение трех лет. Военные расходы планируется увеличить до 3,5% ВВП за счет сокращения финансирования здравоохранения и социальных пособий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман анонсировал техническую готовность страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

Ранее власти королевства решили дополнительно закупить шесть истребителей F-35 для укрепления военно-воздушных сил. В то же время посольство России в Гааге назвало соглашение голландцев с Киевом о совместном производстве беспилотников очередным шагом к военной эскалации.

Тимур Шайдуллин

