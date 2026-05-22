Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с ВВС Индии провела испытания первого отечественного планирующего ракетного комплекса TARA. У побережья штата Одиша подтверждены аэродинамические характеристики, навигация и работа систем управления.

Комплект TARA оснащён электрооптическим и инфракрасным наведением, средствами защиты от помех, а также режимом «сбросил и забыл». Он превращает стандартные неуправляемые бомбы в точное оружие, способное поражать цели с относительно большой дальности без активного сопровождения со стороны носителя.

По сути, Индия создала собственный аналог российского УМПК (унифицированного модуля планирования и коррекции), который активно применяется по фронтовым и зафронтовым целям. Как и российская разработка, TARA позволяет эффективно бомбить с обычных боевых самолётов, не заходя в зону ПВО противника.

Эксперты отмечают, что Нью-Дели внимательно изучает опыт России, где массовое применение планирующих модулей с ГЛОНАСС-коррекцией доказало свою высокую эффективность в современных конфликтах.

Переход от неуправляемых боеприпасов к управляемым значительно повышает точность ударов, снижает риск для лётчиков и сокращает расход бомб. Успешная демонстрация TARA приближает Индию к полному отказу от устаревших методов бомбометания, подтверждая, что российская тактика создания УМПК признана эффективной и взята на вооружение одной из крупнейших армий мира.

TARA будет предлагаться в нескольких конфигурациях, включая TARA-250 весом 308 килограммов и TARA-450/500 весом 546 килограммов. Заявленная горизонтальная дальность - от 75 до 150 км.

TARA позволит Индии дать вторую жизнь большому числу обычных бомб, которых в индийских арсеналах - многие тысячи.