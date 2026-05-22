В Минобороны Украины заявили об испытаниях зенитной ракеты против «Гераней»

Глава украинского Минобороны Федоров похвастался, что на Украине разработали недорогую зенитную ракету, способную эффективно противодействовать российским беспилотникам семейства «Герань».

По словам Федорова, ракета уже проходит испытания, и предприятиям ВПК «незалежной» ставится план в десятки раз увеличить производство этих вооружений, чтобы создать их достаточные запасы на осенне-зимний период. Основным стимулом для созданию антидроновой ЗУР стали бесспорные успехи наших реактивных беспилотников.

Утверждается, что новые зенитные ракеты будут дополнять дроны-перехватчики, которые останутся основным средством против обычных «Гераней». Чтобы ускорить разработку и производство, правительство Украины предоставляет разработчикам гранты, поддерживает расширение производственных мощностей и нанимает новые команды инженеров и проектировщиков.

Примечательно, что впервые о планах разработать собственные недорогие зенитные ракеты для борьбы с «Геранями» Минобороны Украины заявило еще год назад. Тогда, презентуя малогабаритную крылатую ракету «Трембита», в первую очередь предназначенную для перегрузки ПВО, Федоров также упомянул, что приоритетом для украинских компаний ВПК остается разработка дешевых зенитных ракет.

При этом стоит учитывать и то, что некоторые «украинские» ракеты вполне могут оказаться разработкой других стран, которые поставляют их ВСУ, рассчитывая испытать свои изделия в реальных боевых условиях.