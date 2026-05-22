Военное обозрение

В Минобороны Украины заявили об испытаниях зенитной ракеты против «Гераней»

Источник изображения: topwar.ru

Глава украинского Минобороны Федоров похвастался, что на Украине разработали недорогую зенитную ракету, способную эффективно противодействовать российским беспилотникам семейства «Герань».

По словам Федорова, ракета уже проходит испытания, и предприятиям ВПК «незалежной» ставится план в десятки раз увеличить производство этих вооружений, чтобы создать их достаточные запасы на осенне-зимний период. Основным стимулом для созданию антидроновой ЗУР стали бесспорные успехи наших реактивных беспилотников.

Утверждается, что новые зенитные ракеты будут дополнять дроны-перехватчики, которые останутся основным средством против обычных «Гераней». Чтобы ускорить разработку и производство, правительство Украины предоставляет разработчикам гранты, поддерживает расширение производственных мощностей и нанимает новые команды инженеров и проектировщиков.

Примечательно, что впервые о планах разработать собственные недорогие зенитные ракеты для борьбы с «Геранями» Минобороны Украины заявило еще год назад. Тогда, презентуя малогабаритную крылатую ракету «Трембита», в первую очередь предназначенную для перегрузки ПВО, Федоров также упомянул, что приоритетом для украинских компаний ВПК остается разработка дешевых зенитных ракет.

При этом стоит учитывать и то, что некоторые «украинские» ракеты вполне могут оказаться разработкой других стран, которые поставляют их ВСУ, рассчитывая испытать свои изделия в реальных боевых условиях.

