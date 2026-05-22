Путин поблагодарил военных армий России и Белоруссии

Путин поблагодарил военных России и Белоруссии за четкие действия на учениях

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих армий РФ и Белоруссии за четкие действия во время учений ядерных сил.

Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.

"Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия", - сказал Путин в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.