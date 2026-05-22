Fincantieri намерена внедрить композитные переборки при постройке кораблей

Итальянская Fincantieri подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Teijin Automotive Technologies о совместной разработке современных композитных переборок для военно-морских кораблей и судов. Как отмечает Marine Link, это знаменует еще один шаг в стремлении судостроителя выйти за рамки традиционного кораблестроения из стали.

В соответствии с соглашением, Teijin Automotive Technologies – европейское подразделение японской Teijin Group – возглавит инженерные и производственные работы, а Fincantieri предоставит экспертные знания в области применения технологий.

Патрульный корабль "Уголино Вивальди", Италия

В центре внимания этого сотрудничества – неконструктивные перегородки для военно-морских судов, изготовленные из современных композитных материалов. Основная цель – снижение массы судов при сохранении строгих эксплуатационных стандартов и требований безопасности.

Ключевым элементом проекта называется запатентованный композитный материал, разработанный итальянской аэрокосмической компанией Aeronautical Service, получивший сертификат негорючести, что является ключевым требованием для использования в кораблестроении. Fincantieri уже сотрудничает с Aeronautical Service в рамках более широких усилий по ускорению внедрения углеродсодержащих композитов и передовых производственных технологий как в коммерческом, так и в военно-морском судостроении.

Для военно-морских платформ снижение массы может напрямую привести к повышению топливной эффективности, увеличению гибкости полезной нагрузки и большей свободе проектирования – особенно с учетом того, что судостроители ищут новые способы интеграции передовых систем без ущерба для производительности.

"Партнерство отражает более широкий стратегический сдвиг Fincantieri в сторону материалов нового поколения и более эффективных инженерных решений в области морской обороны", – заключает Marine Link.

