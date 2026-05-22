Путин рассказал, чем пополнится состав ВМС и ВКС

Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил.

Путин: в ВМФ войдут новые атомные подводные крейсера, а в ВСК — бомбардировщики

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прием в состав Военно-морского флота современных атомных подводных крейсеров, а в Воздушно-космические силы - новых модернизированных бомбардировщиков продолжится.

"Продолжим принимать в состав Военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а в Воздушно-космические силы - новые и модернизированные стратегические бомбардировщики", - сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.