МО: экипаж атомной подлодки в рамках учений выполнил пуск ракеты "Синева"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская атомная стратегическая подводная лодка провела пуск баллистической ракеты из Баренцева моря в ходе второго этапа учений ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск был проведен из Баренцева моря.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.