Минобороны доложило Путину о втором этапе проверки ядерных сил

МО РФ: в рамках учений ядерных сил выполнены пуски межконтинентальных ракет

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил запустили межконтинентальные ракеты, сообщили в Минобороны.

Учения дистанционно провели президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования", — заявили в ведомстве.

Экипажи Военно-морского флота произвели пуски "Циркона" и "Синевы". С космодрома Плесецк по цели на полигоне Кура на Камчатке выпустили ракеты комплекса "Ярс".

Также белорусские военные запустили ракеты комплекса "Искандер-М" с Капустина Яра. Военные выполнили все задачи второго этапа учений в полном объеме.

Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.