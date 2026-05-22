Минобороны РФ сообщило о выполнении задач ядерной тренировки в полном объеме

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Все задачи в ходе учений ядерных сил решены в полном объеме. Об этом 21 мая сообщило Министерство обороны РФ.

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что к учениям привлекли 64 тыс. человек личного состава и более 7,8 тыс. единиц вооружения, военной специальной техники, в число которой вошли 200 ракетных пусковых установок.

Кроме того, были задействованы 73 наводных корабля, 140 летательных аппарата и 13 подводных лодок, восемь из которых стратегического назначения.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в этот же день связались по видео-конференц-связи во время совместной тренировки Вооруженных сил (ВС) двух стран. Глава белорусского государства говорил с российским коллегой, находясь на пункте управления министерства обороны республики.

Минобороны Белоруссии накануне сообщило, что ВС России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боеготовности. Кроме того, на тренировке одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район, а личный состав армии республики отработал его охрану, оборону и обеспечение.

