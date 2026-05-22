Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Путин: задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил Владимир Путин.
Он добавил, что Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, комплексы "Искандер" на учениях применялись грамотно. Путин также подчеркнул, что ракета "Сармат" способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
Сегодня Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". С полигона Капустин Яр белорусские военные запустили ракету комплекса "Искандер-М". Экипажи Военно-морского флота произвели пуски "Циркона" и "Синевы".
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвовали РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава.