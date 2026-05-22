Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Путин: задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил Владимир Путин.

"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", — сказал президент.

Он добавил, что Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, комплексы "Искандер" на учениях применялись грамотно. Путин также подчеркнул, что ракета "Сармат" способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.

"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", — отметил он.

Сегодня Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". С полигона Капустин Яр белорусские военные запустили ракету комплекса "Искандер-М". Экипажи Военно-морского флота произвели пуски "Циркона" и "Синевы".