ТАСС

В ФПИ заявили о переходе к гибридным исследованиям с применением ИИ

ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

В космической отрасли и сферах атомной промышленности и ОПК именно симбиоз работы человека и искусственного интеллекта часто является оптимальным выбором, отметили в фонде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует сквозное внедрение подходов с использованием искусственного интеллекта во все проекты Фонда при обязательной интерпретации результатов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра искусственного интеллекта ФПИ Александр Филиппов.

"Для фонда тенденция к полноценному использованию искусственного интеллекта в самых различных исследованиях означает сквозное внедрение ИИ-подходов во все проекты при жестком требовании интерпретируемости моделей: мы должны понимать не только какой результат получен, но и почему. На этом строится культура гибридного исследования, где интуиция ученого и вычислительная мощь алгоритма взаимно усиливают друг друга", - поделился он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Хоть искусственный интеллект и позволяет существенно повысить степень автоматизации, тотальная роботизация не всегда является решением, подчеркнул Филиппов. В космической отрасли, а также сферах атомной промышленности и ОПК, считает эксперт, симбиоз человека и технологии зачастую оказывается оптимальным выбором. "Замена человека роботом на штучном производстве часто экономически неоправданна, но человеческий фактор необходимо минимизировать. Главный вызов для нас теперь - не сделать, а масштабировать и внедрить инструменты ИИ в работу специалистов на предприятиях. Именно в этом направлении и будут сосредоточены усилия фонда", - заключил он.

