JD проведет первый в мире аукцион роботов-андроидов

Андроиды

Китайский лидер интернет-коммерции JD.com объявил о планах провести первый в мире аукцион человекоподобных роботов в рамках своего ежегодного фестиваля 618. Cобытие может привлечь крупные технологические компании, исследовательские институты и коллекционеров роботов, желающих получить ранний доступ к машинам следующего поколения. JD.com пока не раскрыла полный список моделей, которые появятся на торгах.

Компания сообщила о масштабах своего пятилетнего плана: 3 000 000 роботов, 1 000 000 беспилотных транспортных средств и 100 000 дронов. JD Retail также намерена увеличить продажи роботизированных брендов до более чем 1,47 миллиарда долларов только в 2026 году, сократив циклы вывода новых продуктов на рынок на 30 %. Параллельно власти Китая намерены развертывать гуманоидных роботов на заводах. Гуманоидные роботы, применение которых прежде ограничивалось, в основном, лабораториями и демонстрациями, теперь используются в розничной торговле, логистике, производстве, здравоохранении и сфере общественных услуг. Аукцион JD.com может создать новый коммерческий канал для производителей роботов, помогая потребителям воспринимать человекоподобные машины как практичные инструменты, а не футуристические концепции.

Александр Козырев