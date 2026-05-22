Naval Group выбрана поставщиком новых фрегатов для ВМС Швеции

Проект фрегатов класса "Бельхарра" (типа FDI), ВМС Франции
Источник изображения: Les Echos

ЦАМТО, 21 мая. Французская судостроительная компания Naval Group 19 мая объявила, что была выбрана Министерством обороны Швеции в качестве подрядчика поставки четырех фрегатов FDI Военно-морским силам Швеции.

Принятое властями Швеции решение о выборе подрядчика в рамках проекта YSF Lulea завершает процедуру тендера и позволяет перейти к эксклюзивным переговорам сторон об условиях поставки.

В своем пресс-релизе Naval Group выразила благодарность шведским властям за доверие и правительству Франции за сотрудничество и поддержку данного стратегического проекта.

Как заявлено, поставка кораблей FDI в сжатые сроки обеспечит ВМС Швеции фрегатами последнего поколения с расширенными возможностями ведения боевых действий в различных сферах. Новые фрегаты должны существенно усилить группировку ВМС Швеции в Балтийском море.

Фрегат FDI представляет собой многоцелевой боевой корабль класса 4500 т, предназначенный для решения широкого спектра задач в мирное и военное время. Он может применяться самостоятельно или в составе соединения ВМС для противовоздушной обороны, противолодочной и противокорабельной борьбы, киберзащиты и поддержки операций ССО. Ранее фрегаты FDI уже были закуплены для оснащения ВМС Франции и Греции. Два корабля уже поставлены заказчикам.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Швеции намерено приобрести четыре новых надводных боевых корабля для замены корветов класса Visby. Решение о закупке в рамках проекта Lulea было принято в 2020 году. Принятие головного корабля на вооружение запланировано на конец десятилетия. Как предполагается, по водоизмещению и боевым возможностям новые корабли будут существенно мощнее корветов класса Visby и обеспечат возможность борьбы с воздушными, надводными и подводными угрозами.

В финале проведенного конкура в качестве основных претендентов рассматривались предложенный французской Naval Group фрегат FDI и проект Arrowhead 120 британской Babcock International.

В итоге 19 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выборе французской компании Naval Group в качестве предпочтительного поставщика фрегатов класса Lulea. Шведское правительство поручило провести переговоры о закупке четырех фрегатов FDI Агентству по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV). Стоимость программы предварительно оценивается в 40 млрд. швед. крон (около 4,25 млрд. долл.).

Первый фрегат может быть передан ВМС Швеции уже в 2030 году, после чего поставки будут осуществляться с темпом по одному кораблю в год. Фрегаты получат наименования Lulea, Norrkoping, Halmstad и Trelleborg.

Ожидается, что корабли будут оснащены рядом шведских систем, включая противокорабельную ракету RBS-15 компании Saab, противолодочную торпеду Torped 47, ДУМВ Trackfire, 57-мм и 40-мм АУ компании BAE Systems Bofors, РЛС Giraffe 1X. Техническое обслуживание кораблей в течение всего срока службы будет проводиться на шведских верфях.

