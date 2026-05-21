ТАСС

ФСВТС: российские системы РЭБ постоянно совершенствуются

Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Много делается для того, чтобы системы радиоэлектронной борьбы были самыми современными, подчеркнул директор службы Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются. Об этом заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас у самих системы РЭБ постоянно совершенствуются. Много делается для того, чтобы наши системы радиоэлектронной борьбы были самыми современными. Сейчас настолько все быстро меняется, и, как это не печально, быстро устаревают, поэтому здесь технические решения должны опережать потребности сегодняшнего дня. Очень много систем противодействия, которые в силу разных причин, больше технических, становятся через какое-то время малоэффективными. Поэтому наука и все что касается производства, находятся в постоянном напряжении, чтобы предлагать и изобретать все более новые и эффективные решения. Так что наша промышленность, наши наука конструкторы работают, что называется, 24 на 7. Это объективная необходимость", - сказал Шугаев.

