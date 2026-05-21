Небензя: Киев с помощью БПЛА превращает боевые действия в игру

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Основным средством Киева для нанесения ущерба мирным жителям являются беспилотники, это происходит на фоне тренда на превращение в игру боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Основным средством совершения убийств, нанесения ущерба гражданскому населению для Киева остаются ударные дроны. Только в апреле этого года от этих украинских беспилотников пострадал 701 мирный житель, при этом 87 человек погибли. Таким образом, 9 из 10 пострадавших от украинской агрессии мирных жителей погибли или получили ранения в результате ударов БПЛА. Это происходит на фоне бесчеловечного тренда на "геймификацию" или превращение в игру боевых действий, - сказал он на заседании Совета Безопасности по теме защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. - Так, в рамках украинской программы "Армия дронов" каждое подтвержденное поражение цели приносит оператору БПЛА бонусные баллы, которые затем можно обменивать на более продвинутые беспилотники".

Глава российского постпредства отметил, что подобная практика "подрывает фундаментальные принципы ведения боевых действий, создавая дополнительные риски, в том числе и для гражданского населения". "Поскольку мотивация операторов смещается от юридической оценки статуса объекта к получению вознаграждения, обязанность соблюдать принцип проведения различий для него размывается. Решение о применении силы принимается не на основе военной необходимости и пропорциональности, а исходя из выгодности цели в системе поощрения. С моральной же точки зрения такая практика деформирует само восприятие человеческой жизни и ответственности за применение летальной силы. В результате операторы ВСУ, по сути, ведут охоту за гражданскими транспортными средствами", - констатировал он.