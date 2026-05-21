Войти
ТАСС

Небензя: Киев с помощью БПЛА превращает боевые действия в игру

141
0
0
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что подобная практика "подрывает фундаментальные принципы ведения боевых действий, создавая дополнительные риски, в том числе и для гражданского населения"

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Основным средством Киева для нанесения ущерба мирным жителям являются беспилотники, это происходит на фоне тренда на превращение в игру боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Основным средством совершения убийств, нанесения ущерба гражданскому населению для Киева остаются ударные дроны. Только в апреле этого года от этих украинских беспилотников пострадал 701 мирный житель, при этом 87 человек погибли. Таким образом, 9 из 10 пострадавших от украинской агрессии мирных жителей погибли или получили ранения в результате ударов БПЛА. Это происходит на фоне бесчеловечного тренда на "геймификацию" или превращение в игру боевых действий, - сказал он на заседании Совета Безопасности по теме защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. - Так, в рамках украинской программы "Армия дронов" каждое подтвержденное поражение цели приносит оператору БПЛА бонусные баллы, которые затем можно обменивать на более продвинутые беспилотники".

Глава российского постпредства отметил, что подобная практика "подрывает фундаментальные принципы ведения боевых действий, создавая дополнительные риски, в том числе и для гражданского населения". "Поскольку мотивация операторов смещается от юридической оценки статуса объекта к получению вознаграждения, обязанность соблюдать принцип проведения различий для него размывается. Решение о применении силы принимается не на основе военной необходимости и пропорциональности, а исходя из выгодности цели в системе поощрения. С моральной же точки зрения такая практика деформирует само восприятие человеческой жизни и ответственности за применение летальной силы. В результате операторы ВСУ, по сути, ведут охоту за гражданскими транспортными средствами", - констатировал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА