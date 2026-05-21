Изготовлены гребные электродвигатели для ВРК ледоколов проекта 22740М

На предприятии АО "Русские электрические двигатели" (РЭД, входит в систему ПАО "Транснефть") успешно завершены приёмочные испытания двух головных образцов гребного электродвигателя винторулевой колонки для мелкосидящих ледоколов проекта 22740М. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу "Транснефти".

Гребной электродвигатель производства АО "РЭД" номинальной мощностью 2000 кВт изготовлен по индивидуальным техническим требованиям и спроектирован для работы в тяжёлых режимах. Двигатель должен обеспечивать работоспособность судна при толщине льда до 1,5 метра, а также возможность продвижения ледокола непрерывным ходом в ледяном поле толщиной до 1 метра, в том числе в режиме фрезерования льда.

Гребной электродвигатель винторулевой колонки для мелкосидящих ледоколов проекта 22740М ПАО "Транснефть"

Для АО "РЭД" двигатель является уникальным, прежде всего, в силу своей тихоходности. В ходе проектирования гребного электродвигателя специалисты предприятия провели комплекс электромагнитных, тепловых, вентиляционных и механических расчётов. При этом решён ряд новых для предприятия научно-технических задач, связанных с необходимостью размещения гребного электродвигателя в компактном корпусе c учетом сложных условий охлаждения. Работа над проектом велась на протяжении полутора лет совместно со специалистами АО "Конар".

Заводские испытания готового судового оборудования проводились под наблюдением специалистов Российского морского регистра судоходства (РС) на уникальном испытательном стенде, спроектированном и установленном на производственной площадке АО "РЭД". По результатам испытаний установлено, что головные образцы электродвигателя соответствуют технической документации, требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60034-1, изготовлены, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями РС и допускаются к ходовым и швартовным испытаниям на борту судна.

Производство отечественных электрических винторулевых колонок для ледоколов проекта 22740М ведётся на мощностях промышленной группы "Конар".

Мелкосидящие ледоколы проекта 22740М строятся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске для ФГУП "Росморпорт". Закладка первого ледокола состоялась в мае 2023 года, второго – в ноябре 2023 года.