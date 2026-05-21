Малайзия предупредила Норвегию о последствиях отказа от поставки ПКР NSM

ЦАМТО, 20 мая. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим предупредил, что решение Норвегии об отзыве экспортных лицензий, связанных с продажей ПКР NSM (Naval Strike Missile) ВМС Малайзии, может иметь "серьезные последствия".

Прежде всего, это повлияет на программу поставки патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS класса "Махараджа Лела" и боеготовности малазийского флота.

В опубликованном 14 мая заявлении А.Ибрагим сообщил, что выразил свою обеспокоенность во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, назвав этот шаг "односторонним и неприемлемым".

Премьер-министр подчеркнул, что Малайзия с 2018 года "скрупулезно, добросовестно и безоговорочно" выполняла свои обязательства по контракту, и раскритиковал то, что он назвал отсутствием взаимности со стороны Норвегии. "Подписанные контракты – это официальные документы", – добавил А.Ибрагим.

По информации малазийских чиновников, более 95% стоимости пакета покупки ПКР уже оплачено.

По оценке премьера, предпринятый Норвегией шаг может подорвать доверие к европейским поставщикам оборонной продукции, если их будут воспринимать как готовых отказаться от заключенных соглашений. По его словам, если европейские поставщики ПВН сохраняют за собой право безнаказанно отказываться от своих обязательств, их ценность как стратегических партнеров сводится к нулю.

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что Осло отозвало некоторые экспортные лицензии, связанные с "конкретными технологиями", сославшись на ужесточение мер национального контроля за экспортом вооружений.

Хотя министерство напрямую не упомянуло случай с Малайзией, оно заявило, что Норвегия ценит свои отношения с Куала-Лумпуром и ожидает продолжения диалога и сотрудничества.

По информации неофициальных источников, новые ограничения разрешают экспорт ракет Naval Strike Missile только членам НАТО и странам-партнерам НАТО, в число которых Малайзия не входит.

По информации представителя ВМС Малайзии, поставки ракетных систем NSM первоначально были запланированы на начало марта 2026 года, но были отложены. Об отзыве экспортных лицензий Министерство бороны Малайзии узнало только во время проведенной в апреле в Куала-Лумпуре выставки Defense Services Asia-2026.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года Kongsberg Defence & Aerospace AS заключила контракт на поставку ВМС Малайзии неназванного количества противокорабельных ракет NSM для оснащения шести новых патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS. Стоимость контракта составила 124 млн. евро (153 млн. долл.).

Программа LCS имеет важное значение для ВМС Малайзии, поскольку и без того реализуется с отставанием от графика. ПКР NSM являются основным средством борьбы с надводными целями, что выносит вопрос покупки на первый план.

Согласно планам, корабли класса Gowind, длиной около 111 м и водоизмещением около 3000 т, составят основу боевого потенциала ВМС Малайзии. В состав их вооружения должны войти различные системы европейского и американского производства, включая ЗРК VL MICA группы MBDA, 57-мм артиллерийскую установку компании BAE Systems, 30-мм АУ компании MSI Defence Systems, две трехтрубных 324-мм торпедных установки TLS компании SEA, а также комплекс обнаружения, включающий РЛС SMART-S Mk.2 компании Thales и ГАС CAPTAS 2.

Головной корабль серии должен быть передан ВМС Малайзии к концу 2026 года.

Министерство обороны Малайзии ранее заявляло, что будет продолжать дипломатические переговоры для разрешения ситуации и поиска решений, подчеркивая, что сам контракт пока не расторгнут, но столкнулся с неопределенностью из-за ограничений на экспорт.

Тем не менее, уже 19 мая министр обороны Мохамед Халед Нордин заявил, что Kongsberg Defence & Aerospace было направлено уведомление с требованием компенсации как прямых, так и косвенных убытков в связи с аннулированием экспортной лицензии. Прямые затраты составляют 126 млн. евро (583,47 млн. ринггитов), а в совокупности с косвенными сумма требований возрастает около 1 млрд. ринггитов.

Скандал может иметь долгосрочные последствия для закупок Малайзией и другими странами АСЕАН вооружений в Европе. В случае, если вопрос с поставкой NSM не будет решен, ВМС Малайзии вынуждены будут переориентироваться на альтернативных поставщиков ПВН. Министр обороны уже предупредил закупочные органы о приостановке приобретений боеприпасов и вооружений в Норвегии.