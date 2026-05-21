Американский палубный дрон-заправщик одобрили для мелкосерийного выпуска

ВМС США одобрили запуск мелкосерийного производства палубного беспилотника-заправщика MQ-25A "Стингрей" компании Boeing. Об этом во вторник, 19 мая, объявил исполняющий обязанности министра ВМС Хун Као.

Как отмечает Navy Recognition, внедрение беспилотных заправщиков позволит расширить боевые возможности и увеличить выносливость авиационных соединений американских авианосцев: применение MQ-25A высвободит летные часы палубным истребителям F/A-18E/F "Супер Хорнет" для нанесения ударов, сопровождения и противовоздушной обороны, вместо того чтобы тратить время на выполнение функций самолетов-заправщиков.

Беспилотный палубный заправщик MQ-25A Stingray, США

Boeing


Этой весной MQ-25A совершил свой первый эксплуатационный испытательный полет на полигоне компании Boeing в Сент-Луисе, подтвердив переход программы от стадии разработки к развертыванию в составе флота.

Американские ВМС намерены закупить до 11 таких дронов в рамках первых трех партий. Всего же планируется довести флот палубных беспилотных заправщиков до 72 единиц.

Переход к мелкосерийному производству означает, что ВМС сочли аппарат, технологические процессы, результаты испытаний и базовую конфигурацию достаточно зрелыми. В то же время продолжается расширение диапазона полетных характеристик, работа по обеспечению пригодности для использования на авианосцах, проверка систем управления полетом и подготовка к оперативным испытаниям.

Компания Boeing получила контракт стоимостью 805 млн долларов на разработку палубных беспилотников-заправщиков MQ-25 летом 2018 года.

Беспилотник-заправщик MQ-25 выполнен по классической самолетной схеме с трапециевидным в сечении фюзеляжем и крылом нормальной стреловидности. Кили "воздушного танкера" имеют большие углы наклона, благодаря чему в полете они выполняют и роль горизонтальных стабилизаторов. MQ-25 должен заправлять боевой самолет 6,4 тонны топлива при удалении от авианосца не менее 500 миль (926 км).

Испытания прототипа дрона-заправщика начались в конце 2021 года.

Согласно данным бюджетного запроса ВМС США, MQ-25A получит статус начальной оперативной готовности в 2029 году (вместо 2026 года, как планировалось ранее).

