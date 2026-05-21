В США провели пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout via Reuters
Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба объекта, передает ТАСС.

В ходе планового запуска под обозначением GT 256 стартовала ракета без боезаряда. В сообщении подчеркнули, что старт, который запланировали несколько лет назад, не является реакцией на мировые события.

«Он представляет собой комплексные оперативные испытания, предназначенные для оценки как самой системы вооружения, так и персонала, обслуживающего ее, в строго контролируемой испытательной среде», — сообщила пресс-служба.

Глава Командования глобальных ударов генерал Стивен Дэвис рассказал, что пуск позволил проверить исправность и боеготовность ракет.

Прошлые испытания американской МБР состоялись в марте. В ходе тестового запуска Minuteman III достигла заданной точки на ракетном полигоне возле атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Ракета без боевой части преодолела около семи тысяч километров.

