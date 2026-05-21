Норвегия оставила новые малазийские корабли без противокорабельных ракет NSM

Малайзия требует от норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace компенсацию в размере более 251 млн долларов в связи с сорванной сделкой по поставке ракетной системы для новых военных кораблей. Как заявил министр обороны Мохамед Халед Нордин, правительство направило производителю уведомление с требованием компенсации как прямых, так и косвенных издержек, связанных с решением Осло отозвать разрешения на экспорт вооружения, что вызвало дипломатический скандал.

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что "были отозваны некоторые лицензии, связанные с экспортом определенных оборонных технологий в Малайзию".

Запуск противокорабельной ракеты NSM (Норвегия) Scout

"Это произошло исключительно из-за применения Норвегией правил экспортного контроля, и, к сожалению, это затрагивает Малайзию", – заявили в ведомстве, добавив, что не могут комментировать отдельные контракты.

Мохамед Халед заявил журналистам на военно-морской верфи в Лумуте, расположенной примерно в 160 км от столицы Куала-Лумпура, что Малайзия требует в общей сложности более 1 млрд ринггитов (251,6 млн долларов США) в качестве компенсации.

"Прямые затраты составляют 126 млн евро (146,6 млн долларов), которые мы им уже выплатили, и мы также требуем возмещения косвенных затрат", – цитирует его слова The Defense Post.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил на прошлой неделе, что выразил свое "решительное несогласие" в телефонном разговоре со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стуре, назвав это решение "односторонним и неприемлемым".

Анвар предупредил, что это решение "будет иметь серьезные последствия для оперативной готовности обороны Малайзии и программы модернизации кораблей прибрежной морской зоны типа LCS".

Программа LCS, одобренная властями Малайзии в 2011 году, предусматривала постройку шести кораблей. Сделка, которая сопровождалась обвинениями в неэффективном управлении и росте затрат, была возобновлена ​​в 2023 году после правительственной проверки. При этом количество кораблей сократили до пяти единиц.

По сообщениям местных СМИ, передача флоту головного корвета, которую ожидали в августе, отложена до декабря из-за задержек с поставками оборудования и продолжающихся доработок.

Мохамед Халед заявил, что решение Норвегии вызвало вопросы "о надежности международных обязательств" партнеров по оборонному сектору, особенно западных стран и членов Организации Североатлантического договора.

"То, что с нами произошло, – это не просто вопрос оборонных закупок… это отражение более масштабной проблемы, а именно подрыва доверия между странами в вопросах международных отношений", – сказал он.

Местные СМИ сообщили, что Мохамед Халед встретится со своим норвежским коллегой Торе О. Сандвиком в Сингапуре в конце этого месяца в рамках ежегодного форума по обороне "Шангри-Ла Диалог".

Как заявлялось ранее, построенные для ВМС Малайзии корабли прибрежной зоны типа LCS планировали вооружить противокорабельными ракетами NSM производства норвежской компании Kongsberg. Арсенал каждого корвета должен был включать восемь таких ракет.