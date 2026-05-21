Войти
Flotprom

Норвегия оставила новые малазийские корабли без противокорабельных ракет NSM

145
0
0

Малайзия требует от норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace компенсацию в размере более 251 млн долларов в связи с сорванной сделкой по поставке ракетной системы для новых военных кораблей. Как заявил министр обороны Мохамед Халед Нордин, правительство направило производителю уведомление с требованием компенсации как прямых, так и косвенных издержек, связанных с решением Осло отозвать разрешения на экспорт вооружения, что вызвало дипломатический скандал.

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что "были отозваны некоторые лицензии, связанные с экспортом определенных оборонных технологий в Малайзию".

Запуск противокорабельной ракеты NSM (Норвегия)

Scout


"Это произошло исключительно из-за применения Норвегией правил экспортного контроля, и, к сожалению, это затрагивает Малайзию", – заявили в ведомстве, добавив, что не могут комментировать отдельные контракты.

Мохамед Халед заявил журналистам на военно-морской верфи в Лумуте, расположенной примерно в 160 км от столицы Куала-Лумпура, что Малайзия требует в общей сложности более 1 млрд ринггитов (251,6 млн долларов США) в качестве компенсации.

"Прямые затраты составляют 126 млн евро (146,6 млн долларов), которые мы им уже выплатили, и мы также требуем возмещения косвенных затрат", – цитирует его слова The Defense Post.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил на прошлой неделе, что выразил свое "решительное несогласие" в телефонном разговоре со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стуре, назвав это решение "односторонним и неприемлемым".

Анвар предупредил, что это решение "будет иметь серьезные последствия для оперативной готовности обороны Малайзии и программы модернизации кораблей прибрежной морской зоны типа LCS".

Программа LCS, одобренная властями Малайзии в 2011 году, предусматривала постройку шести кораблей. Сделка, которая сопровождалась обвинениями в неэффективном управлении и росте затрат, была возобновлена ​​в 2023 году после правительственной проверки. При этом количество кораблей сократили до пяти единиц.

По сообщениям местных СМИ, передача флоту головного корвета, которую ожидали в августе, отложена до декабря из-за задержек с поставками оборудования и продолжающихся доработок.

Мохамед Халед заявил, что решение Норвегии вызвало вопросы "о надежности международных обязательств" партнеров по оборонному сектору, особенно западных стран и членов Организации Североатлантического договора.

"То, что с нами произошло, – это не просто вопрос оборонных закупок… это отражение более масштабной проблемы, а именно подрыва доверия между странами в вопросах международных отношений", – сказал он.

Местные СМИ сообщили, что Мохамед Халед встретится со своим норвежским коллегой Торе О. Сандвиком в Сингапуре в конце этого месяца в рамках ежегодного форума по обороне "Шангри-Ла Диалог".

Как заявлялось ранее, построенные для ВМС Малайзии корабли прибрежной зоны типа LCS планировали вооружить противокорабельными ракетами NSM производства норвежской компании Kongsberg. Арсенал каждого корвета должен был включать восемь таких ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Норвегия
Сингапуp
Продукция
NSM
Компании
Kongsberg
Проекты
LCS-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА