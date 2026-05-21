Индия завершила испытания ракеты ULPGM-V3 для БЛА

ЦАМТО, 20 мая. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) завершила финальные испытания УР воздушного базирования ULPGM-V3 (Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile, версия 3) в режимах "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Испытания были проведены 19 мая на полигоне DRDO в шт. Андхра-Прадеш. По итогам испытаний изделию присвоен статус окончательной серийной конфигурации, сообщает Press Information Bureau (PIB).

Программа ULPGM разрабатывается DRDO поэтапно; версия V3 является развитием предшествующих модификаций с расширенными тактико-техническими характеристиками.

Первые летные испытания ULPGM-V3 состоялись 25 июля 2025 года в конфигурации "воздух-земля". Промежуточный этап испытаний прошел в феврале 2026 года. Финальная серия, проведенная в мае 2026 года, подтвердила работоспособность комплекса в обоих заявленных боевых режимах и готовность производственной кооперации к ее серийному выпуску.

По информации Indian Defence News, ULPGM-V3 относится к классу легких управляемых авиационных ракет. Стартовая масса составляет около 12,5 кг. Максимальная дальность применения – до 4 км в дневных условиях и до 2,5 км – в ночных. Система наведения – инфракрасная матричная головка самонаведения (Imaging Infrared, IIR) с функцией захвата и автономного сопровождения цели в режиме "выстрелил-и-забыл"; предусмотрена двусторонняя линия передачи данных для обновления целеуказания в ходе полета. Силовая установка – твердотопливный двигатель с двухрежимной схемой тяги.

Конструкция ракеты предусматривает три взаимозаменяемых модульных боевых части массой около 2 кг каждая. Кумулятивно-осколочная боевая часть предназначена для поражения бронетехники, в том числе оснащенной динамической защитой (ERA). Проникающе-фугасная боевая часть (Penetration-cum-Blast, PCB) обеспечивает поражение фортификационных сооружений и укрытий. Вариант с готовыми поражающими элементами предназначен для поражения открытой живой силы и легкой техники в расширенной зоне разлета осколков. Выбор боевой части задается на этапе предполетной подготовки в соответствии с типом назначенной цели.

Как отмечает The Economic Times of India, в ходе испытаний в 2025-2026 гг. ракета применялась с БЛА разработки компании Newspace Research and Technologies (г.Бангалор). Управление комплексом в ходе испытаний обеспечивалось интегрированной наземной станцией управления (Ground Control System, GCS), оснащенной средствами автоматизации предстартовой подготовки и пуска. Интеграция с перспективными БЛА большей размерности и грузоподъемности не исключается на последующих этапах программы.

Головной организацией по разработке ракеты является Исследовательский центр "Имарат" (Research Centre Imarat, RCI, г.Хайдарабад). В кооперацию входят: Лаборатория оборонных исследований и разработок (DRDL, г.Хайдарабад), Лаборатория терминальной баллистики (TBRL, г.Чандигарх) и Лаборатория высокоэнергетических материалов (HEMRL, г.Пуне).

Серийное производство планируется организовать на двух производственных площадках: государственной компании Bharat Dynamics Limited (BDL, г.Хайдарабад) и частной компании Adani Defence Systems and Technologies Limited (г.Хайдарабад). Поставки комплектующих обеспечиваются исключительно предприятиями национального ОПК, включая широкую сеть малых и средних предприятий.