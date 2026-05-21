Источник изображения: Фото: Отвага2004

В середине лета 2023 года формирования киевского режима получили из Швеции десять танков Stridsvagn 122 (Strv.122A), выпускавшихся в этой стране по германской лицензии. Считалось, что эти боевые машины по своей защите превосходили все имевшиеся у ВСУ образцы.

Они оснащались модулями дополнительного бронирования передней части корпуса и башни, французской системой запуска аэрозольных гранат GALAX и камуфляжными маскировочными комплектами Barracuda.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Вражеское командование связывало с ними много надежд, но они оказались напрасными. Из-за большого веса (62 тонны) скандинавские "подарки" не могли преодолевать участки с раскисшей после дождя землей и застревали. Находящихся в таком беспомощном состоянии танки поражались барражирующими боеприпасами "Ланцет".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В результате, в настоящее время в строю остался лишь один образец, который прячут где-то в глубоком тылу и не собираются отправлять на линию боевого соприкосновения. Новых же поставок Stridsvagn 122 уже не ожидается.

Алексей Брусилов