Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности

Частная космическая компания Astrolab опубликовала список предоставленной NASA полезной нагрузки для первого лунохода FLIP. В него вошли лазерный ретрорефлектор, лидарная система для создания трехмерных карт местности, эксперимент LDES для оценки изменения тепловых свойств аппарата из-за накопления на нем лунной пыли, а также прибор METAL. Последний создан при участии компании Interlune, намеренной освоить добычу гелия-3 на Луне и его доставку на Землю, и предназначен для оценки содержания этого изотопа в реголите в зоне высадки ровера.


Источник изображения: Astrolab

Четырехколесный FLIP обладает общей массой 500 килограмм и способен нести 30 килограмм полезной нагрузки. На Луну его доставит посадочный модуль Griffin-1, который разработан компанией Astrobotic в рамках проводимой NASA программы CLPS. Ожидается, что модуль полетит к Луне в июле 2026 года и высадится в регионе кратера Нобиле вблизи южного полюса Луны. Опыт, полученный в ходе работы FLIP, поможет компании Astrolab создать более крупный луноход FLEX.

Александр Войтюк

1 комментарий
№1
20.05.2026 01:44
Есть на Луне и Лунный грунт  который  пока еще никак не используется.
