ОДК внедрит цифровую платформу для управления финансовой аналитикой

Использовать платформу «Навигатор BI» планируется в рамках соглашения о сотрудничестве, которое корпорация и Сбер подписали на ЦИПР-2026

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех и Сбер подписали на конференции ЦИПР-2026 соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны будут обмениваться опытом и проводить совместную апробацию новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики.

Совместная работа ОДК и Сбера включает создание отраслевых решений, апробацию и развитие ИТ-систем. В рамках соглашения планируется внедрить разработку Сбера для бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI», которая позволяет выстроить в компании прозрачную управленческую среду. Платформа объединяет информацию из разных учетных систем и визуализирует ее с помощью наглядных дашбордов, что дает руководителям возможность видеть полную картину бизнеса. Управленцы могут отслеживать ключевые метрики в реальном времени, быстрее реагировать на кризисы и принимать более взвешенные решения на основе данных.

Для выработки оптимальных путей решения актуальных задач также планируется совместная организация и участие в научно-практических форумах, конференциях, семинарах в области финансов, аналитики, ИТ и инновационной деятельности. Кроме того, компании будут обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая 2026 года. Мероприятие направлено на выработку решений для ускоренного развития всей цифровой сферы России для достижения целей технологического лидерства. Конференция ежегодно объединяет тысячи участников из России и зарубежных стран — представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур, научного и стартап-сообщества.