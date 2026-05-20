Войти
Ростех

ОДК внедрит цифровую платформу для управления финансовой аналитикой

358
0
0
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Ростех

Использовать платформу «Навигатор BI» планируется в рамках соглашения о сотрудничестве, которое корпорация и Сбер подписали на ЦИПР-2026

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех и Сбер подписали на конференции ЦИПР-2026 соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны будут обмениваться опытом и проводить совместную апробацию новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики.

Совместная работа ОДК и Сбера включает создание отраслевых решений, апробацию и развитие ИТ-систем. В рамках соглашения планируется внедрить разработку Сбера для бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI», которая позволяет выстроить в компании прозрачную управленческую среду. Платформа объединяет информацию из разных учетных систем и визуализирует ее с помощью наглядных дашбордов, что дает руководителям возможность видеть полную картину бизнеса. Управленцы могут отслеживать ключевые метрики в реальном времени, быстрее реагировать на кризисы и принимать более взвешенные решения на основе данных.

Для выработки оптимальных путей решения актуальных задач также планируется совместная организация и участие в научно-практических форумах, конференциях, семинарах в области финансов, аналитики, ИТ и инновационной деятельности. Кроме того, компании будут обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая 2026 года. Мероприятие направлено на выработку решений для ускоренного развития всей цифровой сферы России для достижения целей технологического лидерства. Конференция ежегодно объединяет тысячи участников из России и зарубежных стран — представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур, научного и стартап-сообщества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М