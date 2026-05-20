США смогут развернуть ракеты-перехватчики NGI не ранее 2030 года

ЦАМТО, 19 мая. США могут поставить на боевое дежурство ракету-перехватчик нового поколения NGI, предназначенную для защиты от МБР, не ранее 2030 года, выяснило "РИА Новости", изучив бюджетные документы Пентагона.

В 2027-2029 гг. планируется построить и испытать десять опытных образцов ракет. Массовый выпуск перехватчиков начнется только после прохождения финального контрольного этапа в 2030 году, свидетельствуют изученные "РИА Новости" документы. Разработкой и производством ракет займется компания Lockheed Martin.

На программу планируется выделить 1,457 млрд. долл. в 2026 ф.г. и 1,276 млрд. долл. в 2027 ф.г. Сокращение финансирования в 2027 году связано с завершением основных проектировочных работ и переходом к летным испытаниям, отмечает агентство.

Сейчас у США есть только одно специализированное средство для перехвата межконтинентальных баллистических ракет – устаревающая противоракета GBI. Пентагон вынужден продлевать срок ее службы.