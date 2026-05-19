Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией

ЦАМТО, 18 мая. "Ростех" работает с Китаем над перспективным тяжелым вертолетом нового поколения, его выход на рынок станет сенсацией, заявил "РИА Новости" директор по международному сотрудничеству госкорпорации Виктор Кладов.

"Мы совместно с китайской компанией Avicopter (подразделением China Aviation Industry Corporation (AVIC) сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26", – заявил В.Кладов на полях X российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он отметил, что Ми-26 – самый крупный вертолет в мире, грузоподъемностью 20 т, Ми-171 поднимает 10-12 т, а "китайская машина будет грузоподъемностью 14-16 т".

"Мы для китайской стороны разрабатываем те узлы и агрегаты, которые им плохо пока даются, в частности, редуктор делаем, трансмиссию. Все работы по контракту полностью завершены, и сейчас производство тяжелого вертолета нового поколения проходит государственный аудит КНР, и по завершении госаудита можно будет переходить уже к практическим работам по организации производства", – цитирует "РИА Новости" В.Кладова.

Он пояснил, что вертолет проектирует китайская сторона, а "Ростех" заключает "отдельные контракты на конструирование отдельных узлов и агрегатов".

"Идет работа, и это будет сенсация, когда на рынок выйдет совместно созданная новая машина... Это знаковый проект, это не просто кооперация, а это совместная разработка с последующим совместным производством и выпуском на линии очень интересной и востребованной машины для Китая", – добавил он.

По его словам, в России для такой машины рынка нет, потому что у РФ есть Ми-26, который работает также и в Китае.

"А им нужен тяжелый вертолет грузоподъемностью 14-16 т, особенно для Тибета, поэтому Китай крайне заинтересован в появлении такой машины, и здесь мы тесно с ним кооперируем", – заключил В.Кладов.