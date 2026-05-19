Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы

Флаг ФРГ.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 18 мая. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы. Об этом, как передает ТАСС, пишет издание Bild.

По информации издания, недавно Франция заказала 7 тыс. грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems. Бундесвер уже заказал у Daimler Trucks (доля Mercedes составляет 30%) сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для нужд логистики; аналогичный заказ сделала и Литва. Сам Mercedes-Benz также планирует целенаправленное расширение в военном секторе, указывает газета.

Как отмечает ТАСС, речь идет, как и в случае с грузовым подразделением, о крупных контрактах. Особый интерес представляют внедорожники Mercedes G-Класса (в Бундесвере они носят название Wolf). В линейке Daimler Trucks ставки делаются на вездеход Unimog, фургон Sprinter и тяжелые грузовики. Компанию привлекают перспективы крупносерийного производства – зачастую по несколько тысяч штук, сообщает Bild.

Совместно с компанией Quantum Systems, как подчеркивает Bild, "Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников".

"Принципиальная позиция Mercedes-Benz заключается в разработке и производстве гражданских автомобилей. При этом наша деятельность в сфере безопасности и обороны является стратегическим направлением развития, которое мы продолжим активно формировать совместно с нашими партнерами", – заявил Bild представитель Mercedes.

Данная тенденция касается не только Mercedes: оборонные концерны в настоящее время активно ищут контакты с переживающей кризис автомобильной промышленностью ФРГ.

Так, израильский концерн Rafael ищет заводы в Германии для производства систем противоракетной обороны и сборки своего лазерного оружия. Производитель танков KNDS ведет переговоры о покупке или частичном использовании завода Mercedes в Людвигсфельде под Берлином. Завод Volkswagen в Оснабрюке (который планируют закрыть в 2027 году) также находится на верхних строчках в списке KNDS для организации производства бронетранспортеров Boxer. Автоконцерн BMW ведет переговоры о внедрении технологий автономного вождения в военной сфере, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

  В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Франция
Продукция
Boxer GTK
Компании
Daimler AG
Rafael
Volkswagen
Проекты
БПЛА
