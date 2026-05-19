Экспериментальная мини подводная лодка Турции.

Согласно публикациям, первый турецкий проект мини подводной лодки (мини-ПЛ), сертифицированный компанией Türk Loydu, — ÇAMD (Çok Amaçlı Mini Denizaltı, многоцелевая мини-подводная лодка «ЧАМД») — успешно прошел первые испытания 14 апреля 2026 года у побережья Карамюрселя, примерно в 40 км к юго-западу от Стамбула. Это первый в серии проект обитаемых и необитаемых аппаратов, которые позволят ВМС Турции выполнять несколько различных задач с использованием отечественных систем и избавляет их от иностранной зависимости в данной продукции. Автономность в сфере оборонной техники — одна из целей турецкого правительства.

Мини подводная лодка ÇAMD

С момента основания в 2013 году компания Datum занимается проектированием обитаемых и безэкипажных мини-ПЛ для военных и коммерческих целей. В 2018 году партнерство со Стамбульским техническим университетом (ITU) позволило её укрепить финансовое положение и использовать междисциплинарные академические возможности университета.

Общий вид турецкой мини подлодки ÇAMD

Проект ÇAMD реализован при поддержке Управления оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) Турции. Судно является подводным испытательным стендом, разработанным в рамках проекта MİLDEN (Milli Denizaltı – «Национальная подводная лодка»). Оно позволяет национальным компаниям, участвующим в проекте, локализация которого превышает 80%, тестировать свои системы до производства реальных прототипов, что значительно снижает риски.

Эскиз конструкции мини-ПЛ ÇAMD

Длина ÇAMD составляет 12 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,9 м, водоизмещение – 36 тонн. Аппарат оснащен полностью электрической силовой установкой на базе двигателя мощностью 22 кВт, питающегося от свинцово-кислотного гелевого аккумулятора, что позволяет развивать максимальную скорость под водой 10 узлов и крейсерскую скорость 4 узла, а также преодолевать расстояние до 100 морских миль. На винте не было никаких опознавательных знаков, а на всех фотографиях область винта намеренно размыта. Максимальная глубина погружения превышает более 300 м.

На борту ÇAMD могут разместиться два оператора и два дополнительных члена экипажа. Судно оснащено системами УКВ-радиосвязи и подводной акустической связи, а навигация обеспечивается инерциальной системой/ГНСС и доплеровскими профилографами (DVL). На следующих этапах компания Aselsan установит на борту мини подлодки свои гидроакустические системы, а затем интегрирует торпеды Roketsan Orka.

В передней части мини-ПЛ планируется установить два 324-мм торпедных аппарата (ТА), каждый из которых вмещает по одной легкой торпеде Orka. ÇAMD будет оснащена цилиндрической гидроакустической антенной в передней нижней части, активным гидролокатором и гидролокатором перехвата в передней верхней части, тремя пассивными антеннами с каждой стороны, которые также работают как дальномеры, и гидрофоном в кормовой части. Два оператора лодки находятся в передней части, они смотрят вперед, а сразу за ними, спиной к ним, сидят два оператора систем.

Необитаемый подводный аппарат Sinarit

Sinarit («Синарит») – это многоцелевой сверхбольшой необитаемый подводный аппарат (XLUUV, далее – НПА), транспортируемый с помощью 40-футового контейнера. Он является практически прямой производной от ÇAMD, поскольку имеет схожие размеры и конструкцию, однако за счет отказа от места для экипажа в передней части была изменена вся внутренняя планировка, что позволило освободить секцию длиной 3,8 м для размещения модульной полезной нагрузки.

Необитаемый подводный аппарат Sinarit. Источник: invoen.ru

Длина Sinarit составляет 11,5 м, ширина – 2,18 м, высота – 2,21 м, водоизмещение – 18 тонн. НПА может погружаться на глубину до 100 м, в качестве опции доступна версия с погружением на 200 м. Аппарат полностью электрический, приводная система обеспечивает мощность 30 кВт для одного винта, а скоростные характеристики аналогичны характеристикам ÇAMD. Запас хода – 400 морских миль. При этом есть возможность увеличить дальность плавания с помощью двигателя внутреннего сгорания для подзарядки литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареи. По сравнению с обычными литий-ионными батареями, эти аккумуляторы более безопасны и выдерживают гораздо большее количество циклов полной зарядки.

Транспортировка НПА Sinarit самолетом ВТА

Система связи основана на КВ-, УКВ- и спутниковой связи, а навигационное оборудование аналогично тому, что использовалось на испытательном стенде. НПА Sinarit оснащен усовершенствованной системой планирования миссий, обеспечивающей полную автономность на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Основные элементы конструкции, системы наведения, электроника основных гидроакустических систем расположены в носовой части, а в кормовой – двигательная установка. Пространство между ними предназначено для полезной нагрузки, необходимой для выполнения конкретной задачи.

Sinarit может оснащаться модулями, содержащими две противокорабельные ракеты Atmaca, или две тяжелые торпеды Aika, или шесть легких торпед Orka фирмы Roketsan, или 12 донных мин Malaman, или 40 БПЛА типа FPV, или 40 барражирующих боеприпасов самолетного типа, или 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом 250 HE, или набор оптико-электронных датчиков ISR Aselsan Mercan на мачте, или гидролокатор Metaksan с синтезированной апертурой и комплексом противоминных средств ROV, или одну крылатую ракету Roketsan Çakir с дальностью стрельбы 150 км, находящуюся в стадии разработки. В перспективе также упоминается будущая ракета Gezgin с гораздо большей дальностью стрельбы или зенитная ракета.

Варианты боевого применения НПА Sinarit

Мини подводная лодка Trança

Trança – это гораздо более крупная обитаемая мини подводная лодка, способная проводить операции по высадке спецназа, минированию и атакам. Ее длина составляет 20 м, ширина – 2,8 м, высота – 3,6 м, а водоизмещение — 60 тонн. Она оснащена электроприводом мощностью 50 кВт, который приводит в движение многолопастной гребной винт. На всех фотографиях винт размыт, количество лопастей засекречено.

Мини подводная лодка Trança

Под водой аппарат развивает максимальную скорость в 12 узлов, крейсерскую скорость в 4 узла, а на глубине погружения с дыхательной трубкой – 8 узлов. Дальность плавания на глубине с дыхательной трубкой составляет 2000 морских миль, а запас хода на аккумуляторах – 400 морских миль. При движении на глубине погружения с дыхательной трубкой дизельный генератор мощностью 400 кВт обеспечивает подзарядку аккумуляторов.

Конструкция мини-ПЛ Trança. Эскиз

Trança может вместить экипаж из 4 человек и 6 операторов спецназа, в случае с ВМС Турции это будут члены подразделения SAT (Su Altı Taaruz, подводный штурм). Экипаж располагается в носовой части корпуса. В центре расположена шлюзовая камера, через которую можно входить в лодку и выходить из нее.

Мини-ПЛ оснащена системами связи и навигации, аналогичными тем, что установлены на НПА Sinarit. Она может быть вооружен двумя тяжелыми торпедами Aika, двумя ПКР Atmaka с дальностью стрельбы 250 км, 10 донными минами Malaman или четырьмя водометными движителями.

Специализированное судно Gurnard

Компания Datum также разработала Gurnard (англ. «Морской петух») – обитаемое специализированное судно, предназначенное для защиты критически важных подводных объектов (КВПО) и, в перспективе, для проведения наступательных операций против КВПО противника. Водоизмещение судна составляет 12 тонн, длина – 9 м, максимальная скорость – 6 узлов, дальность хода – 100 морских миль, экипаж – два человека. Указанная расчетная глубина погружения – более 1000 м.

Специализированное судно Gurnard

Оснащенный гидролокатором бокового обзора и гидролокатором переднего обзора, оно имеет манипулятор с тремя степенями свободы, способный перерезать подводный кабель. Судно может перевозиться в 40-футовом контейнере и использовать с надводных кораблей или подводных лодок.

Спасательное подводное судно (СПС)

Наконец, компания Datum также разработала спасательное подводное судно, предназначенное для оказания помощи подводникам в случае аварии. Длина СПС составляет 12,5 м, ширина – 3,2 м, высота – 3,5 м. Внутри могут разместиться до 17 человек, а его водоизмещение составляет 34 тонны.

СПС на испытании

Эскиз конструкции СПС

Семь управляемых электрических движителей позволяют аппарату с максимальной точностью позиционироваться над люком ПЛ для стыковки и переброски персонала. Полусферическое стеклянное окно позволяет экипажу из двух человек наблюдать за происходящим.

СПС оснащено мощной системой освещения и может погружаться на глубину более 650 м, что значительно превышает предельную глубину погружения ПЛ. Спасательное судно проходит испытания и вскоре должно быть передано в распоряжение Командования спасательных и подводных операций ВМС Турции.

Источник:Eeuropean Defence Review