В США признали ошибку Военно-морских сил

Фото: Mike Blake / Reuters
Адмирал Кодл: Отказ от атомных надводных кораблей — ошибка ВМС США

Практически полный отказ от надводных кораблей с атомными энергоустановками стал одной из самых больших ошибок Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом заявил начальник управления военно-морских операций ВМС адмирал Дэрил Кодл, передает TWZ.

Военачальник выступил перед членами комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Слушания были посвящены бюджетному запросу флота на 2027 финансовый год. ВМС представили долгосрочный план кораблестроения, согласно которому перспективные корабли класса «Трамп» получат атомную энергоустановку.

«Мы отказались от надводных кораблей с ядерными силовыми установками несколько десятилетий назад, и это была одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершал военно-морской флот. Теперь мы возвращаемся к этой идее», — признал Кодл.

Он добавил, что такие корабли нужны, чтобы поддерживать операции ВМС США с участием атомных авианосцев.

В декабре обозреватель 19FortyFive Джек Бакби допустил, что строительство линкоров «Трамп» могут отменить, если демократы победят на выборах в 2028 году.

