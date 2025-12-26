Линкору Трампа предрекли судьбу «Монтаны»

19FortyFive: Линкоры «Трамп» повторят судьбу недостроенных кораблей «Монтана»

Перспективные линейные корабли, которые представил президент США Дональд Трамп, могут повторить судьбу недостроенных американских линкоров типа «Монтана». Трудности в реализации программы предрек обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

Он напомнил, что в 1940 году Военно-морской флот США планировал конфликт, в котором решающую роль сыграют хорошо вооруженные надводные корабли. В 1941-м заложили два линкора «Монтана», которые должны были стать самыми крупными и вооруженными кораблями в США. Линкор длиной более 280 метров мог получить 12 орудий калибра 406 миллиметров и 20 орудий калибра 127 миллиметров. Также корабли планировали вооружить артиллерией меньших калибров.

Однако дальнейшая трансформация войны на море и смена приоритетов флота сделали перспективные линкоры устаревшими. Постройку больших и уязвимых кораблей сперва заморозили, а в 1943 году работы отменили.

Бакби допустил, что строительство линкоров класса «Трамп» также отменят, если демократы победят на выборах в 2028 году. Кроме того, развитие военных технологий может сделать большие корабли уязвимыми. «Меняющийся характер глобальных боевых действий и растущая зависимость противников от автоматизированных систем, беспилотников и ракет большой дальности означают, что стратегии и приоритеты, похоже, меняются с каждым годом», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что линкоры «Трамп» планируют вооружить лазерными установками и ядерными ракетами Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N).