Линкор «Трамп» ВМС США получит лазеры и ядерные ракеты

ВМС США: Перспективный линкор класса «Трамп» получит ядерные ракеты SLCM-N

Перспективные линкоры класса «Трамп», которые планируют построить для Военно-морских сил (ВМС) США, могут получить лазеры и ядерные ракеты Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N). Предварительные характеристики корабля раскрыли ВМС.

Линкор длиной около 250 метров с водоизмещением более 35 тысяч тонн получит 12 ячеек для ракет SLCM-N. Их дополнит 128 ячеек установки вертикального пуска Mk 41, которая позволяет нести зенитные ракеты SM-3 и SM-6, а также крылатые ракеты Tomahawk.

Пушечное вооружение корабля будет представлено тремя орудиями для стрельбы перспективными снарядами Hyper Velocity Projectile (HVP). Также в арсенал линкора войдет пара лазеров мощностью 300 или 600 киловатт.

По словам президента США Дональда Трампа, постройка одного корабля займет 2-2,5 года, а всего в серию войдет до 25 кораблей. Головной линкор планируют назвать BBG-1 Defiant.

Ранее Трамп объявил о запуске программы строительства линкоров. Новые корабли станут частью инициативы по модернизации ВМС США, страдающих от перерасходов и задержек.

  В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
sm-3
SM-6
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
