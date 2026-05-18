В США признали превосходство российского «Сармата»

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходит зарубежные аналоги. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что для оценки возможностей РС-28 «Сармат» стоит сравнить его с другими межконтинентальными ракетами. Российские «Тополь» и «Ярс» имеют дальность около 11 тысяч километров, а американская LGM-30G Minuteman III — примерно 13 тысяч километров.

При этом китайские DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18 ранее считались рекордсменами с предполагаемой дальностью около 15 тысяч километров, что, как утверждается в статье, значительно меньше возможностей «Сармата».

Как сообщает издание, рекордная дальность системы связана с использованием гиперзвукового блока Авангард. По данным MWM, такая разработка вызывает серьезное беспокойство у стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий из-за трудностей с разработкой.

Ранее в мае президент России Владимир Путин сообщил, что дальность применения ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров. МБР способна двигаться по суборбитальной траектории.

