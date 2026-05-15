Глава ОАК Бадеха: Российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО

Российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО, заявил в ходе X съезда Союза машиностроителей генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Его слова передает ТАСС.

По его словам, российская авиастроительная отрасль стала более современной и эффективной. «Лучшим подтверждением является превосходство наших боевых самолетов на поле боя, в том числе над самыми современными западными, натовскими системами вооружений», — сказал руководитель.

В апреле автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения.

В феврале министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому Су-57Э.