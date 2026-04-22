В США констатировали исчезновение Су-57

310
1
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
19FortyFive: Российские Су-57 и ПАК ДА находятся на грани исчезновения

Российские истребитель пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения, констатирует автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон.

Автор ссылается на якобы утечку секретных документов, согласно которой российская промышленность сталкивается с нехваткой критических компонентов для производства новых боевых самолетов и дефицитом кадров. Обозреватель утверждает, что о сложившейся ситуации можно сказать, что «царство потеряно из-за отсутствия гвоздя».

Джонсон пишет, что «если не будет существенных улучшений между прототипами и серийными моделями, Су-57 не будет соответствовать стандартам самолета пятого поколения», тогда как ПАК ДА представляет собой «бомбардировщик, который пока существует лишь на бумаге».

Ранее Military Watch Magazine заметил, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).

В феврале обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что Россия могла бы «спасти» проект ПАК ДА, объединившись в создании нового стратегического бомбардировщика с Китаем.

№1
22.04.2026 03:34
Автор путается в сортах помоев коими тщится облить конкурента (Су-57). То он у него "близок к исчезновению", то "недостаточно пятый".  а ПАК-ДА, как и тяжелая стратегическая авиация воообще, вне контекста прекратишего своё действие ДСНВ, в рамках которых АСЯС имели большие льготы по сравнения другими видами СНВ, во многом действительно теряют смысл. Вместо большой, дорогой и уязвимой цели, разумнее рассредоточить ресурсы на большее число более компактных, незаметных и дешевых юнитов.


https://vpk.name/?l=659269&m=546704
